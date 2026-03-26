Когда и где возникли первые зоопарки?

Дата публикации: 26.03.2026
Самый древний известный зоопарк существовал около пяти с половиной тысяч лет назад в Египте.

 

В крупнейшем городе Египта, относящемся к древнему додинастическому периоду Нехене (в эллинистическую эпоху известном как Иераконполь), расположенном к югу от Луксора, было найдено захоронение животных, датируемое приблизительно 3500 годом до н. э. В 2009 году здесь были обнаружены останки 10 собак, детеныша бегемота, коровьей антилопы, коровы с теленком и слона. В целом в этом погребении насчитывалось более ста особей, среди которых два слона, три бегемота, 11 бабуинов и шесть кошек.

Судя по всему, животных содержали в неволе: у бабуинов, кошки и бегемота были обнаружены следы переломов, которые явно заживали с помощью человека. 10-летний слоненок питался как дикими, так и культурными растениями, что указывает на то, что его кормили. Звери были похоронены с почестями на привилегированном кладбище — в том же месте, где находили захоронения правителей города и их семей. Зубры лежали под циновками, рядом с ними были найдены фигурки людей. Один из слонов находился на камышовой подстилке и был укрыт льняным полотном.

По мнению ученых, это был не общественный зоопарк, а личный зверинец правителя, после смерти которого животные были принесены в жертву богам.

