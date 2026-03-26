Исследователи из Университета Аберистуита (Уэльс) установили, что обучение домашних собак распознаванию запахов способствует улучшению их умственных способностей и помогает им более эффективно справляться с определенными когнитивными задачами. Об этом сообщает научный портал phys.org.

Как информирует издание, ученые провели исследование с участием домашних собак различных возрастов и уровней подготовки. Животным были предложены две задачи, требующие контроля импульсов: упражнение «Обход» и задание на переключение внимания между предметами. Результаты показали, что собаки, обученные распознаванию запахов, справляются с этими задачами лучше, чем их не обученные сородичи.

На основе полученных данных исследователи сделали вывод, что обучение собак работе с запахами может способствовать улучшению их способности избегать импульсивных действий при выполнении определенных заданий.

Кроме того, предполагается, что данная способность положительно сказывается на формировании навыков решения новых задач у собак. По мнению ученых, обучение распознаванию запахов может стать эффективным способом для владельцев исправить нежелательное поведение своих питомцев.

Результаты исследования опубликованы в журнале Animals.