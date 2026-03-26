В ряде стран пользуется популярностью БАД «Акулий хрящ». Этот порошок, получаемый из акульего хряща, был предложен в 80-х годах как средство для профилактики рака.

Суть в том, что акулий хрящ обладает антиангиогенными свойствами, что означает, что он может замедлять или останавливать образование новых кровеносных сосудов. Поскольку опухолям для роста и выживания необходимы кровеносные сети, прекращение их формирования должно привести к истощению и уничтожению опухоли. Это стало основой для мнения о том, что акулы не болеют раком, и, следовательно, нам есть чему у них «поучиться».

Тем не менее, здесь есть две серьезные проблемы. Первая заключается в том, что хотя некоторые методы лечения и препараты, препятствующие ангиогенезу, действительно эффективны и получили одобрение FDA для борьбы с раком, таблетки из хрящевой ткани не входят в их число. Производители этого порошка основывают свои рекламные заявления на ограниченном количестве исследований, которые, согласно статье 2005 года в журнале Cancer, показывают лишь «скромную способность замедлять рост новых кровеносных сосудов в лабораторных условиях и на животных», а также на ряде испытаний, подвергшихся критике за недостаточный контроль и методологию, что привело к неоднозначным результатам у людей.

В другом исследовании сообщалось, что группа пациентов с запущенным раком достигла ремиссии благодаря лечению хрящевым порошком, однако результаты не были опубликованы в рецензируемом журнале, а Национальный институт рака позже охарактеризовал исследование как «неполное и не впечатляющее».

Подавляющее большинство рецензируемых и опубликованных данных противоречит предполагаемым противораковым свойствам акульего хряща. В ходе многочисленных испытаний как на людях, так и на животных исследователи пришли к выводу, что акулий хрящ не приносит никакой пользы. Как FDA, так и FTC изъяли продукты из акульего хряща с рынка и/или наложили штрафы на их производителей за недоказанные заявления о противораковых свойствах.

Но... Болеют ли акулы раком?

Вторая проблема заключается в том, что сама идея о том, что акулы не болеют раком, является ошибочной.

Акулы действительно подвержены раку. Ученые знали об этом задолго до того, как люди начали утверждать, что у них нет этого заболевания. Первая зарегистрированная опухоль у хрящевой рыбы была обнаружена у ската в 1853 году, а первая опухоль у акулы была зафиксирована в 1908 году. С тех пор исследователи выявили около 40 случаев раковых опухолей как минимум у 24 видов акул. Эти опухоли были обнаружены в различных частях тела, включая хрящи и на морде несчастной большой белой акулы.