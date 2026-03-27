Американский клуб собаководства (АКС) обнародовал список самых популярных пород собак среди жителей США. Первое место заняли французские бульдоги, которые в прошлом году стали наиболее часто регистрируемыми в клубе.

По итогам 2023 года американцы завели почти 98,5 тысячи собак этой породы. Для сравнения: в 2022 году было зарегистрировано 108 тысяч французских бульдогов.

Заводчики не разделяют восторга по поводу того, что данная порода заняла первое место по популярности среди американцев. С одной стороны, спрос на этих животных объясним: они неприхотливы в уходе и прекрасно подходят для жизни в квартире. С другой стороны, это собаки с определёнными проблемами. Анатомические особенности животных с укороченными мордами могут вызывать затруднения с дыханием и одышку при физической активности.

Американские заводчики выражают опасения, что рост популярности породы приведет к увеличению числа людей, желающих разводить французских бульдогов не ради сохранения их качества, а из-за жажды прибыли. «Это действительно тревожное время», — заявила заводчица французских бульдогов Нанейс Буччи в интервью Fox News.

Нанейс Буччи отметила, что при разведении бульдогов она придерживается стандартов АКС и проводит необходимые тесты на здоровье перед спариванием. Она беспокоится, что «заводчики», работающие ради наживы, не заботятся о здоровье животных. Из-за таких некомпетентных специалистов могут начаться репрессии против всей породы.

«Я не хочу, чтобы меня наказывали за попытки правильно разводить собак этой породы», — добавила она.

Французские бульдоги в прошлом году вытеснили лабрадоров-ретриверов, которые в 2022 году занимали первое место. В настоящее время лабрадоры находятся на втором месте.

В пятёрку самых популярных пород также вошли золотистые ретриверы, немецкие овчарки и пудели. В десятке лучших находятся таксы, бульдоги, бигли, ротвейлеры и немецкие короткошерстные пойнтеры. При этом таксы не поднимались так высоко в рейтинге на протяжении последних двадцати лет, отмечают в клубе собаководства.

Клуб также напомнил, что десять лет назад в список самых популярных пород входили йоркширские терьеры и боксеры. На протяжении полувека третьей по популярности породой был ирландский сеттер, который сейчас занимает лишь 76-е место.