Безусловно, коты — это весьма умные существа. Но способны ли они осознать, что в зеркале наблюдают самих себя? На этот вопрос отвечает наука.

Реакция котов на собственное отражение — это действительно увлекательное зрелище. Но кого же они видят в зеркале: самих себя или потенциального соперника? Давайте разберемся.

Зеркальный тест

Чтобы выяснить это, ученым приходилось использовать сложные тесты и исследования. Один из самых известных экспериментов провел психолог Гордон Гэллап в 1970 году. На мордочку животного наносили специальную беззапаховую красную краску, а затем показывали ему его отражение в зеркале. Гэллап предположил, что если животное распознает себя, оно начнет пытаться стереть красное пятно.

Большинство животных не смогли пройти этот тест, однако некоторые все же справились: дельфины, обезьяны (гориллы, шимпанзе, орангутанги и бонобо) и сороки. Как вы могли заметить, собаки и кошки в этот список не входят.

Многие виды обезьян успешно проходят зеркальный тест, но не все. Например, макаки и лангуры, как правило, не проявляют интереса к своему отражению и могут воспринимать зеркало как чужой объект. Это указывает на то, что уровень самоосознания может различаться в зависимости от вида.

Несмотря на результаты этого исследования, нельзя утверждать, что собаки и кошки настолько глупы, что не могут узнать себя в зеркале. Ученые объясняют, что у этих животных несколько иной склад ума: они воспринимают окружающий мир не столько через зрение, сколько через осязание и обоняние.

Кого же видят коты в зеркале?

Как мы уже выяснили, в зеркале эти домашние питомцы видят незнакомца. Это и объясняет их необычную реакцию на увиденное. Сначала они проявляют интерес к своему отражению и даже обнюхивают его, но вскоре теряют к этому интерес.

Почему интерес угасает?

Дело в том, что со временем коты понимают, что животное, которое они видят в зеркале, не представляет угрозы. Более того, они осознают, что эта «другая» кошка ненастоящая: от нее не исходит запах, и потрогать ее невозможно... Поэтому ваш питомец начинает игнорировать свое отражение, ведь он уже осознал, что это — всего лишь иллюзия.