Крис Стюарт из Британской Колумбии потратила 50 тысяч долларов на клонирование своего любимого кота, который трагически ушел из жизни в возрасте пяти лет. Теперь в ее доме живут два котенка, полностью идентичных ушедшему питомцу.

Кот по имени Медведь стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в 2022 году. Владелица не смогла смириться с его утратой и обратилась в техасскую биотехнологическую компанию ViaGen, заплатив 50 тысяч долларов за клонирование соматических клеток своего ушедшего питомца.

«Я просто почувствовала, что Медведю нужно больше жизни», – поделилась она.

После двух неудачных попыток ученым удалось успешно клонировать животное. В результате на свет появились два котенка, получивших имена Bear Bear и Honey Bear. Котята родились 10 января и провели два месяца под наблюдением специалистов в нью-йоркском центре ViaGen, прежде чем Крис Стюарт смогла забрать их домой.

«Они оба очень похожи на Медведя», – рассказала владелица, отметив, что котята «очень смелые и нахальные». Она добавила, что ее ушедший кот был самым умным животным, которое когда-либо с ней жило. «А у меня животные были с двухлетнего возраста», – добавила женщина. Эти слова были опубликованы в Daily Mail.

В компании сообщили, что, помимо кошек, за 50 тысяч долларов они также готовы клонировать собак, а за 85 тысяч – лошадей.

Тем не менее, ученые предупреждают, что клонированные животные могут не унаследовать характер своих предшественников. В качестве примера издание приводит историю пары из Техаса, которая клонировала быка по имени Шанс, отличавшегося дружелюбным характером. Новый бычок получил имя Второй Шанс. Однако Второй Шанс оказался не таким дружелюбным, как его предшественник, и дважды нападал на своих владельцев.