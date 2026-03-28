Потребность грызть у мышей и хомяков связана не только с ростом зубов, но и с работой определённых нервных цепей в мозге. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Neuron.

У этих животных резцы непрерывно увеличиваются в длину. Чтобы они не становились слишком большими и не мешали приёму пищи, грызунам необходимо регулярно их стачивать. Однако учёные заметили необычное явление: у части лабораторных мышей зубы вырастали чрезмерно длинными, хотя их рацион ничем не отличался от других особей. Это заставило специалистов заподозрить, что причина может быть связана не с питанием, а с особенностями нервной системы.

Для проверки гипотезы исследователи использовали генетически модифицированных мышей. Их нервные клетки были сделаны чувствительными к определённому токсину. После введения вещества эти нейроны разрушались, что позволяло наблюдать, как изменяется поведение животных.

Выяснилось, что в зубах находятся чувствительные к прикосновениям нейроны, связанные сразу с двумя цепями. Одна из них отвечает за правильное смыкание и движение челюстей, а другая связана с областью мозга, вырабатывающей дофамин. Именно эта зона участвует в формировании ощущения вознаграждения.

Сигналы, возникающие при жевании, передаются от зубов в мозг и, по всей видимости, активируют дофаминовую систему. Когда же эти связи нарушались, мыши переставали грызть предметы, а их резцы начинали бесконтрольно удлиняться.

Авторы работы считают, что обнаруженные механизмы могут быть характерны не только для грызунов. По их мнению, подобные нейронные схемы, регулирующие оральное поведение, могут присутствовать у многих видов животных.