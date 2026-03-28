Пернатые, найденные орнитологами в тропических лесах, не представляют опасности для человека, однако их оперение содержит нейротоксин, способный заставить вас, по крайней мере, прослезиться, словно от репчатого лука.

Речь о регенте-свистуне и рыжезатылочном свистуне. Об их существовании было известно, но лишь теперь исследователи установили, что эти пташки еще и ядовиты. Их оружие против естественных врагов — батрахотоксин, впервые выявленный у древесных лягушек.

По мнению экспертов, пернатые получают этот яд из рациона и успешно «встраивают» в свои тела. Однако токсин содержится в птичьих перьях в гораздо меньших количествах, чем у лягушек, и потому не опасен для людей.

Местные жители, иногда поедающие описанных птиц, сравнивают ощущения с воздействием перца чили.