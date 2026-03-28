Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Новой Гвинее нашли ядовитых птиц 0 201

В мире животных
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Новой Гвинее нашли ядовитых птиц

Пернатые, найденные орнитологами в тропических лесах, не представляют опасности для человека, однако их оперение содержит нейротоксин, способный заставить вас, по крайней мере, прослезиться, словно от репчатого лука.

Речь о регенте-свистуне и рыжезатылочном свистуне. Об их существовании было известно, но лишь теперь исследователи установили, что эти пташки еще и ядовиты. Их оружие против естественных врагов — батрахотоксин, впервые выявленный у древесных лягушек.

По мнению экспертов, пернатые получают этот яд из рациона и успешно «встраивают» в свои тела. Однако токсин содержится в птичьих перьях в гораздо меньших количествах, чем у лягушек, и потому не опасен для людей.

Местные жители, иногда поедающие описанных птиц, сравнивают ощущения с воздействием перца чили.

Читайте нас также:
#наука #экология #птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео