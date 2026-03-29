Что такое типун?

Дата публикации: 29.03.2026
Изображение к статье: Что такое типун?

Это образование, характерное для птиц.

 

Когда мы слышим неприятное предсказание или недобрую мысль, нередко произносим: «Типун тебе на язык!», не задумываясь о том, что именно желаем собеседнику.

Наиболее осведомленными в происхождении этого выражения, вероятно, являются орнитологи, поскольку типун представляет собой хрящеватый нарост на кончике языка птицы, который помогает им склевывать зерна и другую пищу. В результате воспалительных процессов такой нарост может увеличиваться, что считается признаком болезни, напоминающей дифтерию.

По аналогии с птичьим недугом типуном также называют болезненные твердые образования на языке человека. Согласно суеверию, они возникают после того, как человек солгал. В словаре Даля выражение «Типун тебе на язык!» отмечено как бранное: оно употребляется в ответ на «вздорную болтовню» и для «острастки». В современном языке «типун» приобрел иронический оттенок и уже не воспринимается как ругательство.

