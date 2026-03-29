Это правда.

Группа ученых из Национального института исследований воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA) во время экспедиции в желобе Баунти, расположенном у восточного побережья Южного острова, собрала около 1800 образцов живых организмов на глубине до 4800 метров. В этом ранее не исследованном глубоководном каньоне было выявлено не менее 100 новых морских видов! В настоящее время проводится анализ собранных образцов. Тем не менее, исследователи уже сообщили об открытии новых видов моллюсков, рыб, креветок и кораллов.

КСТАТИ

Ученые впервые за последние 200 лет заметили серого кита в западной части Атлантического океана. Ранее считалось, что серые киты в этом регионе были полностью истреблены.