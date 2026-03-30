Что такое гомункул и его значение в истории 0 248

В мире животных
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что такое гомункул и его значение в истории

Человекоподобное создание, созданное в лабораторных условиях.

 

С древних времен ученые стремились к созданию искусственного существа, подобного человеку, а для алхимиков Средневековья эта задача была столь же значимой, как и поиск философского камня. Впервые термин «гомункул» (от лат. homunculus — «маленький человек») был введен в научный обиход известным врачом, философом и алхимиком Парацельсом (1493–1541).

В его основополагающем труде «О природе вещей» можно найти детальное руководство по созданию искусственных людей:

«Если сперму, помещенную в плотно закрытую бутыль, оставить в лошадиный навоз примерно на 40 дней и надлежащим образом „намагнетизировать“, она может начать жить и двигаться. По истечении этого времени субстанция принимает форму и черты человеческого существа, однако остается прозрачной и бестелесной. Если затем его еще сорок недель искусственно питать arcanum sanguinis hominis (лат. „тайна жизненной силы человека“. — Прим. ред.) и держать все это время в лошадином навозе при постоянной температуре, оно вырастет в человеческое дитя…»

Уменьшительно-ласкательный суффикс для слова homunculus Парацельс использовал, чтобы подчеркнуть небольшой рост этого человечка.

Вера в то, что в сосудах можно заключать различные духи, включая человекоподобные существа, была распространена в Средние века: папа Бенедикт IX, как утверждается, держал в склянке семь заклятых им духов.

Второе «рождение» гомункула в культуре связано с его появлением во второй части «Фауста» Гёте, где в образе светящегося существа воплотилась идея бесконечного стремления к жизни и красоте. Именно тогда слово «гомункул» стало широко известным.

