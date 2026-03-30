Пернатое существо было поймано в мае 2023 года в пригороде Мумбаи. На его лапках находились два кольца, а на внутренней стороне крыльев были обнаружены надписи на китайском языке.

Голубя заподозрили в шпионаже в интересах Китая, после чего его отправили в специальный питомник, а полиция начала искать возможных «сообщников». В ходе расследования выяснилось, что голубь не виновен — он оказался сбившимся с пути участником птичьих гонок в открытых водах. Подозрения были сняты, крылья освобождены... «Подозреваемый» был освобождён после восьми месяцев содержания под стражей.

Это не первый случай, когда птица оказывается под подозрением индийской полиции. В 2020 году был задержан голубь, принадлежащий пакистанскому рыбаку, который в итоге был оправдан и отпущен. В 2016 году другой голубь был арестован после того, как у него нашли записку с угрозами премьер-министру Индии Нарендре Моди. В 2013 году индийские силы безопасности обнаружили мёртвого сокола, оснащённого небольшой камерой.