Vombatus ursinus

Класс — млекопитающие

Отряд — сумчатые

Семейство — вомбатовые

Размер тела — 70–120 см

Вес — 20–45 кг

Продолжительность жизни — 15 лет

Ареал — Австралия

Вомбат игнорирует предостережение не поворачиваться к врагу спиной. Он защищает вход в свою нору, блокируя его своей задней частью, которая выставлена наружу. Задние лапы этого животного обладают такой силой, что он способен вытолкнуть не только большие объемы земли, но и нежелательных гостей.

Если противник оказывается сильным, вомбат использует хитрость: он заманивает его внутрь норы и, прижав своим массивным телом, буквально раздавливает его о стены, ломая кости, или же, как баран, бодает своей крепкой головой.

В вырытых им лабиринтах, длина которых может достигать 30 метров, вомбаты проводят день, укрываясь от жары. Лишь с наступлением вечера, когда температура понижается, они выходят на поиски пищи, которая зачастую заменяет им воду.

Вомбаты, подобно верблюдам, являются одними из самых экономных потребителей воды. У них очень медленный обмен веществ: для переваривания пищи требуется 14 дней. Чтобы «сэкономить» воду и энергию, находясь в норе, вомбат понижает свою температуру тела.