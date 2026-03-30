Эта тактика оказывается успешной для австралийских аборигенов.
Vombatus ursinus
Класс — млекопитающие
Отряд — сумчатые
Семейство — вомбатовые
Размер тела — 70–120 см
Вес — 20–45 кг
Продолжительность жизни — 15 лет
Ареал — Австралия
Вомбат игнорирует предостережение не поворачиваться к врагу спиной. Он защищает вход в свою нору, блокируя его своей задней частью, которая выставлена наружу. Задние лапы этого животного обладают такой силой, что он способен вытолкнуть не только большие объемы земли, но и нежелательных гостей.
Если противник оказывается сильным, вомбат использует хитрость: он заманивает его внутрь норы и, прижав своим массивным телом, буквально раздавливает его о стены, ломая кости, или же, как баран, бодает своей крепкой головой.
В вырытых им лабиринтах, длина которых может достигать 30 метров, вомбаты проводят день, укрываясь от жары. Лишь с наступлением вечера, когда температура понижается, они выходят на поиски пищи, которая зачастую заменяет им воду.
Вомбаты, подобно верблюдам, являются одними из самых экономных потребителей воды. У них очень медленный обмен веществ: для переваривания пищи требуется 14 дней. Чтобы «сэкономить» воду и энергию, находясь в норе, вомбат понижает свою температуру тела.
Оставить комментарий