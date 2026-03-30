Изначально корабельные кошки действительно использовались в основном для защиты от грызунов, однако моряки вскоре поняли, что у этих пушистых созданий есть и другие полезные качества.

Говоря о ловле мышей, стоит отметить, что мореплаватели многих стран считали, что с этой задачей лучше справляются кошки с полидактией — у таких животных на одной или нескольких лапах число пальцев превышает обычное из-за распространенной генетической аномалии. В некоторых местах полидактильных кошек даже называют «корабельными».

Погода

Еще в позапрошлом веке моряки верили, что поведение кошки может предсказать погоду. Это поверье существует уже более тысячи лет: ранние мореплаватели заметили, что возбужденно поднятый хвост может сигнализировать о приближении шторма. Хотя я не могу с уверенностью подтвердить эту информацию, примета укоренилась, и моряки стали внимательнее следить за пушистыми «барометрами», проверяя, возможно ли предсказать другие погодные явления по их поведению.

В этом есть своя логика — *felis catus* действительно чувствуют изменения атмосферного давления и влажности, а ветер приносит им запахи, позволяющие более точно определять приближение погодных аномалий: например, усиление запаха воды и водорослей может свидетельствовать о надвигающемся шторме.

Однако вера в то, что кошка сама притягивает плохую погоду с помощью колдовства, является мифом, в который, тем не менее, верили многие поколения матросов. Если кошка умывается на мешках с зерном — жди града. Если чихает — будет дождь. Если носится как угорелая — ветер усилится. Согласитесь, это полная ерунда.

Исход плавания

Недавно мы упоминали о Дженни, корабельной кошке «Титаника». Некоторые очевидцы утверждали, что перед трагическим рейсом она перенесла котят на пирс и покинула корабль.

Моряки с давних времен считали, что если перед плаванием на борт пробралась кошка, это хороший знак (не знаю, касалось ли это черных котов). А вот если она, наоборот, сходит на берег — это предвещает беду.

Еще хуже, если перед отправлением два кота подрались на причале: это означало, что ангел и дьявол уже начали сражаться за души моряков.

Часто эти поверья переносились с корабля на личное счастье. Считалось, что если кошка подошла к тебе, это к удаче. А если она шла, но передумала — наоборот.

Морская болезнь

Существует также мнение, что матросам-новичкам, которые еще не привыкли к качке, присутствие кошки помогало легче переносить морскую болезнь: погладив пушистого комка, можно было избавиться от тошноты и головокружения.

Защита от неудач

Считалось, что если кто-то жестоко выбросит кошку за борт, корабль ждет девять лет несчастий. Это сильная гарантия от негуманного обращения — возможно, кошки сами нашептывают это поверье морякам, пока те спят?



Культурный отдых

Хотя кошки практически не поддаются дрессировке, морякам на многих кораблях удавалось за долгие часы между вахтами найти подход к любимцам и научить их выполнять различные трюки: отдавать честь, «служить», ходить по канату и звенеть в колокольчик, например.

Подтверждением этому служит традиция в американском военном флоте: при заходе в иностранный порт местных жителей приглашали на борт — осмотреть корабль и насладиться представлением с участием пушистого артиста.