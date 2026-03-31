Существует мнение, что выведена порода коров, которая производит молоко с человеческим инсулином…

Да, такое заявление сделали ученые из Иллинойсского университета в США и Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Согласно научной статье, опубликованной в журнале The Biotechnology Journal, исследователи интегрировали участок человеческой ДНК, отвечающий за кодирование проинсулина, в клетки эмбриона коровы. В результате был получен трансгенный теленок. Когда животное достигло зрелости, с помощью гормонов была инициирована лактация. Концентрация проинсулина и инсулина в молоке трансгенной коровы составила несколько граммов на литр. Один грамм соответствует 28 818 дозам готового препарата.

Ученые уверены, что молоко, получаемое от трансгенных коров, поможет решить проблему нехватки человеческого инсулина в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире почти 530 миллионов человек страдают от сахарного диабета. К 2050 году, по прогнозам, это число может вырасти до 1,5 миллиарда.