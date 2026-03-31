В Соединенных Штатах обитает вид цикад, чья продолжительность жизни достигает 17 лет. Для сравнения, другие их «собратья» живут значительно короче: всего 3–4 года.

Американские периодические цикады (Magicicada cassini, на изображении) большую часть своего существования проводят под землей, появляясь на поверхности лишь на 5 недель, чтобы отложить яйца на деревьях, после чего погибают.

«Малыши», только что вылупившиеся, падают на землю и закапываются в почву, прикрепляясь к корням деревьев. В таком состоянии эти куколки остаются неподвижными следующие 17 лет, питаясь соком корней.