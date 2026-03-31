Какое живое существо обладает наибольшей выносливостью?

Дата публикации: 31.03.2026
Научные исследования подтверждают, что это тихоходки.

 

Первым, кто изучил это микроскопическое беспозвоночное животное размером от 0,1 до 1,2 мм, стал итальянский зоолог Лазаро Спалланцани в 70-х годах XVIII века. Именно он дал ему название «тихоходка», что на итальянском языке звучит как il tardigrado, а в латинской зоологии закрепилось как Tardigrada. Тихоходки не могут существовать без влаги: они обитают в пресноводных водоемах, сырой почве, а также в водопроницаемых мхах и лишайниках, на стволах деревьев и в скалистых горах.

Когда влаги недостаточно, тихоходки впадают в анабиоз, что можно назвать мнимой смертью. Это может показаться удивительным, но даже спустя 100 лет засушенные тихоходки могут быть «разбудены» с помощью капли воды. В целом, среди всех живых существ тихоходки не имеют равных по выносливости в экстремальных условиях.

Согласно исследованиям, тихоходки, находясь в состоянии анабиоза, способны выдерживать охлаждение до -271 °C в течение нескольких часов, выживают при кратковременном нагреве до 150 °C, а также переносят значительное воздействие радиации и высокое давление.

Японские ученые провели эксперимент, в котором «спящие» тихоходки были помещены в герметичный контейнер и погружены в камеру высокого давления, заполненную водой, с постепенным увеличением давления до 600 МПа (что почти в 6 раз превышает давление на самой низкой точке Марианской впадины). В результате большинство подопытных тихоходок успешно справились с этим невероятным испытанием, которое было бы непосильным для других живых существ.

