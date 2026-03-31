Почему собакам не следует давать пасхальные куличи 1 34

В мире животных
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собакам не следует давать пасхальные куличи

Пасхальные куличи могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак, предупреждает британский Клуб собаководства.

 

В организации подчеркнули, что шоколад и изюм, используемые для украшения пасхальной выпечки, могут быть опасны для домашних животных. Владельцы часто помнят о запрете на шоколад, но изюм, как правило, остается без внимания.

«В условиях изобилия еды на Пасху владельцам необходимо внимательно следить за своими питомцами», — отмечает эксперт по здоровью собак из британского Клуба собаководства Билл Ламберт.

Он напомнил, что шоколад и изюм являются токсичными для собак. Их потребление может вызвать рвоту, диарею, а в редких случаях даже привести к гибели животного.

По данным Daily Mail, за последний год зафиксирован рост на 12% случаев отравлений собак изюмом. Этот продукт содержит винную кислоту, способную вызвать серьезные повреждения почек у собак, а степень реакции зависит от количества съеденного.

Клуб собаководства рекомендует хранить все продукты с шоколадом и изюмом в недоступных для собак местах, например, в закрытых шкафах.

Кроме того, издание напоминает, что весной опасными для собак могут стать и некоторые цветы, такие как нарциссы и тюльпаны. «Эти весенние цветы могут быть ядовитыми для собак, поэтому будьте внимательны во время прогулок», — предостерегает издание.

