Эти зверьки любят грибочки, и им вредит засуха.

Вы, вероятно, слышали о кенгуру, валлаби, а также о квокках.

Менее известны их мелкие и находящиеся под угрозой исчезновения сородичи, беттонги. Эти маленькие сумчатые любят копать и питают слабость к грибам.

Из-за их размеров и относительной редкости всегда было трудно точно подсчитать, сколько существует различных видов беттонгов и где они обитают.

Ученые считали, что существует пять современных видов беттонгов, но новое исследование, опубликованное в журнале Zootaxa, меняет наше представление о разнообразии этих существ. Это знание может помочь понять, почему многие попытки защитить их провалились.

Долгое время существовало пять признанных ныне живущих видов беттонгов: boodie, woylie, северный беттонг, большой крысиный кенгуру и восточный беттонг. Существует также несколько подвидов, которые, как считается, вымерли из-за одичавших кошек и лис. Но новое исследование меняет ситуацию.

Woylie находится под угрозой исчезновения: считается, что осталось около 12 000 особей. Усилия по сохранению популяции сосредоточены на перемещении особей в районы, где, как считается, они ранее обитали.

По меньшей мере 4000 woylie были перемещены в другие места обитания в ходе природоохранных мероприятий. Однако новое исследование показывает, что их ареал всегда был ограничен юго-западом Западной Австралии, и поэтому некоторые из представленных территорий оказались непригодными для жизни. Беттонги, когда-то обитавшие в этих местах, вероятно, принадлежали к другим видам с другими адаптациями.

Woylie питаются грибами, которые, как известно, растут во влажных местах лесной подстилки. Северный беттонг также специализируется на грибах, и ему грозит опасность из-за повышения температуры, из-за чего грибы становятся менее доступными.

Когда woylie перемещаются с юго-запада, у них больше нет доступа к грибам, являющимся источником их питания. Некоторые предыдущие попытки переселить особей оказались неудачными, и исследователи не уверены, почему животные не смогли выжить там, где, как считалось, они обитали ранее.

Перемещение отдельных особей может быть полезным инструментом как для сохранения видов, так и для управления экосистемами. Если вид вымирает, его можно заменить похожим видом, который будет выполнять функции, ранее выполнявшиеся вымершим видом.

В случае с беттонгами речь идёт о поиске видов, способных выполнять эту функцию и процветать в этих засушливых экосистемах. Это стоит сделать, поскольку экосистемы страдают от их отсутствия.

С повышением статуса щеткохвостого беттонга до полноценного вида и описанием малого беттонга наши выводы добавляют два новых вымерших вида в постоянно растущий список вымерших видов млекопитающих Австралии.