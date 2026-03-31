Скоординировать всего лишь две руки и две ноги бывает непросто. У осьминогов же конечностей в два раза больше, и их руки ведут себя так, будто обладают собственным разумом.

Исследователи, используя калифорнийских двухточечных осьминогов (Octopus bimaculoides), изучили реакцию этих беспозвоночных на крабов и креветок, помещенных в их аквариумы. Осьминоги прятались в своих берлогах, выглядывая наружу одним глазом. Сотни видеозаписей продемонстрировали, как осьминоги последовательно использовали вторую руку, находящуюся ближе к бдительному глазу, для захвата добычи. При необходимости к процессу подключались и соседние конечности.

«Несмотря на то что восемь рук имеют одинаковую анатомию и считаются равнопотенциальными, их использование для конкретных действий может свидетельствовать о тонких эволюционных адаптациях», — утверждают исследователи в своей статье.

Крабы и креветки движутся по-разному и с различной скоростью, поэтому осьминоги применяют разные методы атаки в зависимости от типа добычи. Например, для медленно передвигающихся крабов использовалось прыгающее, кошачье движение, инициируемое второй рукой, в то время как для более быстрых и уклончивых креветок осьминоги действовали медленнее, возможно, применяя тонкие движения, которые помогают скрыть действия руки.

«Осьминог известен своей мимикой во время охоты, и мы предполагаем, что он использует движения рук рядом с креветкой, чтобы привыкнуть к антеннам и сенсорным волоскам уропода, тем самым снижая вероятность побега», — добавляют ученые.

Последовательность атаки второй рукой оказалась неожиданной, учитывая, что осьминоги часто выглядят не слишком скоординированными. Однако исследователи предполагают, что это связано с особенностями их поля зрения (как было указано в предыдущих работах).

«Каждый глаз осьминога охватывает примерно 180 градусов с практически нулевым пересечением и демонстрирует ограниченное движение глаз и отсутствие движения головы, поэтому вполне вероятно, что осьминоги предпочитают располагать цель в центре своего поля зрения, а не на его краях», — отмечают ученые.

Когда речь идет о добыче пищи в дикой природе, время имеет решающее значение, и, упростив процесс ловли и задействовав несколько рук, осьминоги могут значительно повысить свои шансы на успешный улов.