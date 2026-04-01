Период, когда разрешено находиться с собаками на пляже в Юрмале, закончился 31 марта. С 1 апреля по 31 октября запрещено находиться на пляже с домашними животными, выгуливать их и купаться вместе с ними, сообщает Юрмальская городская дума.

Запрет на пребывание с собаками на пляже действует с апреля по конец октября, когда пляж посещает большое количество отдыхающих. Это необходимо для обеспечения санитарной чистоты, соблюдения гигиенических требований и качества воды в зонах купания, а также для обеспечения безопасности людей. Надзор и контроль за соблюдением обязательных нормативных актов осуществляет муниципальная полиция Юрмалы.

С 1 ноября по 31 марта на пляже Рижского залива в Юрмале разрешено находиться с собаками при условии, что они находятся на поводке.

Решение разрешить выгул собак на пляже в осенне-зимний период было принято в 2024 году с учетом предложений жителей и общественного мнения, собранного в ходе общественных консультаций. В результате были внесены поправки в обязательные правила городского совета Юрмалы, чтобы приблизить местные нормы к практике других европейских стран в отношении присутствия домашних животных в общественных местах.

Муниципалитет Юрмалы призывает жителей быть ответственными, уважать права других отдыхающих и заботиться о чистоте пляжа круглый год.

Публикация набрала массу негативных комментариев, как от местных жителей, так и иногородних.

Пока одни жители поддерживают это решение, другие выражают недовольство и делятся своими наблюдениями о том, как выглядит пляж после зимы и кто создаёт грязь на территории.

Мнения жителей и отдыхающих Гита Малышева Янсоне: Почему везде запрет с собаками? А почему нет запрета для пьяниц, которые воняют и пачкают ещё больше, чем собака, и мешают отдыхающим?

Марта Раса: А вот в Вентспилсе есть отдельная зона у моря специально для прогулок с собаками.

Эва Войтане: На мой взгляд, большую часть грязи создают сами отдыхающие, потому что нормальные хозяева убирают за своими собаками, так что я там ничего антигигиеничного не вижу.

Дайгга Заке: В Тель-Авиве пляж открыт для всех, в Нью-Йорке с собакой можно даже в Центральный художественный музей, а Юрмала отстаёт в своих взглядах…

Дайнна Далбиня: Идиотизм, люди создают больше грязи и оставляют какашки чаще, чем собака — я сама это видела.

Винета Ванага: Юрмала, ты не нужна ни мне, ни моим собакам.

Илзе: Спасибо за этот сезон! Наслаждались. В то же время очень жаль, что некоторые хозяева считают, что правило о собаке на поводке на них не распространяется, и отдельные прогулки превращаются в кошмар: к моим собакам бегут чужие, непослушные собаки, которых хозяева либо не могут, либо даже не пытаются звать обратно. В следующем сезоне обязательно увеличьте контроль со стороны полиции, особенно рано утром или поздно вечером, когда пляж полон тех, кто выпускает своих собак неконтролируемо. Особенно это касается участка от Вайвари до Яундубулти.

Инесе Ине: Человеку есть куда расти. Иногда кажется, что мы потерялись в системе и законах. Всё большее испытание человечества — понять, что природа принадлежит и человеку, и животным. Пусть у нас это получится

Кристина Дуннеца: Это правильно! Иначе собаки были бы везде, а их удобство ставят выше комфорта, безопасности и здоровья человека.

Елена Простякова: Было бы здорово всё же оставить какую-то ограниченную территорию, где можно находиться с животными летом. И Юрмальская дума, пожалуйста, почему нельзя оставлять мусорные контейнеры хотя бы у выхода с пляжа и зимой?

Янис Балтъянцис: Браво. Хотя бы одно разумное решение. Такие правила стоило бы вводить на всех пляжах, где собирается много отдыхающих.

Марис Силиньш: О, мои боги, какие стерильные комментаторы собрались, впервые слышу, что надо убирать песок, пропитанный собачьей мочой. А то, что труба в нескольких километрах от берега сливает в море нечистоты и канализацию — это никого не волнует… особенно одарённая порода — юрмальцы.

Крриста Зариня: Отдадим предпочтение более дружелюбным к собакам пляжам Латвии! Всего светлого, Юрмала.

Мартиньш Балодис: Такой глупый закон. Виноват не собака, а хозяин, который за ней не убирает.