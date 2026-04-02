Рыбак из Фестуса, штат Миссури, Джордж Ченс, побил мировой рекорд, поймав на удочку самого крупного толстолобика. Его улов составил 97 фунтов (около 44 кг).

Это новый мировой рекорд по весу данного вида рыбы, пойманной на леску, сообщает Fox News со ссылкой на Департамент охраны природы Миссури.

Джордж Ченс рассказывает, что когда рыба попалась на удочку, ему пришлось с ней бороться на протяжении 20 минут, прежде чем он смог вытащить ее на берег (скриншот с сайта foxnews.com).

Рыбак предполагал, что поймал рыбу весом около 50–60 фунтов (22–27 кг). «Она была полна икры», – добавил он.

Международная ассоциация спортивного рыболовства сообщает, что предыдущий рекорд по ловле самого большого толстолобика был установлен в 2005 году. Тогда рыбак из Теннесси поймал рыбу весом чуть более 40 кг. С тех пор поступали сообщения о возможных рекордах, однако они не были подтверждены. Рекорд рыбака из Теннесси оставался непревзойденным почти 20 лет.