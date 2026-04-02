Недавно взятая из приюта собака может стать причиной административного штрафа до 1750 евро, если ранее животное было зарегистрировано как бродячее и доставлено в приют с помощью муниципальной полиции Риги.

Такой случай недавно произошёл с одной рижской семьёй, которая официально взяла из приюта пожилую собаку по кличке Марко. Семья приютила Марко у себя дома ещё за несколько дней до Рождества как временного гостя, а договор об усыновлении с приютом заключила 11 января этого года. Однако уже через пять дней после подписания договора они получили решение Рижской муниципальной полиции о начале административного процесса — за якобы «хулиганское» бродяжничество Марко в мае прошлого года, когда семья ещё даже не знала о существовании этой собаки.

После разговора с инспектором, начавшим дело, и предоставления объяснений (в том числе копии договора об усыновлении и записи из Сельскохозяйственного дата-центра о регистрации права собственности), прошло два месяца, прежде чем полиция наконец прекратила дело, признав, что новый владелец не несёт ответственности за прежний статус животного.

Этот случай вызвал возмущение из-за абсурдности системы: почему добровольные усыновители, которые помогают приютам разгружать их, оказываются в ситуации, когда им приходится доказывать свою невиновность за события, произошедшие до усыновления, нанимать юристов и ждать месяцами? Штраф за бродячую собаку в Латвии может достигать 1750 евро, и практика показывает, что полиция иногда автоматически начинает процессы, основываясь на старых записях в реестре, не учитывая факт усыновления.

Эксперты и защитники животных призывают пересмотреть применение нормативных актов, чтобы на новых владельцев не возлагалась ответственность за период, когда собака ещё находилась под опекой приюта или предыдущего хозяина. В противном случае добровольное усыновление может превратиться в нежелательное юридическое бремя.