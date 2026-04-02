Некоторые птицы могут похвастаться долгим сроком жизни, в то время как другие живут совсем недолго. Что же влияет на их долголетие?

Несмотря на свои размеры, многие птицы живут удивительно долго. Их продолжительность жизни в среднем в три раза превышает таковую у млекопитающих аналогичного размера, даже при наличии таких общих характеристик, как высокая температура тела, интенсивный обмен веществ и высокий уровень глюкозы, которые обычно сокращают срок жизни.

В среднем продолжительность жизни птиц составляет от пяти до десяти лет. Однако это значение является довольно условным, так как класс Aves включает более 11 000 видов, у которых срок жизни варьируется значительно.

Самые молодые и самые долгоживущие птицы

Попугаи, фламинго и буревестники считаются наиболее долгоживущими представителями пернатых. Многие виды из этих групп могут доживать до 30 лет и более. Самой долгоживущей птицей, зарегистрированной в дикой природе, является темноспинный альбатрос по имени Уиздом, который обитает в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй на Гавайях. В 2023 году ему исполнилось 73 года! К другим долгоживущим видам относятся розовые какаду и андские кондоры, которые также имеют необычайно высокую продолжительность жизни в своих таксономических группах.

Среди птиц с самой короткой продолжительностью жизни можно выделить жаворонков, поганковых и дятлов. Колибри с рубиновым горлом имеют самый короткий срок жизни — от трех до пяти лет, что все же является относительно большим сроком для таких крошечных существ.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни птиц

Общее правило для всех животных гласит, что чем больше размер, тем дольше срок жизни. Это утверждение особенно актуально для птиц и костистых рыб. Более крупные птицы не только доживают до более старшего возраста, но и, как правило, имеют меньше естественных врагов, а также требуют больше времени для роста.

Тем не менее, существуют исключения из этого правила. Например, колибри — одни из самых маленьких птиц, но некоторые виды могут доживать до 14 лет в дикой природе. В то же время страусы, являющиеся крупнейшими птицами на планете, могут прожить до 70 лет в неволе, однако в дикой природе их жизнь обычно составляет 30-40 лет из-за хищников.

Не менее важным фактором, влияющим на долголетие, является климат: тропические птицы ведут «медленный» образ жизни, что включает в себя более долгую жизнь, замедленный обмен веществ, рост и меньшее количество потомства. В отличие от них, птицы умеренного климата живут быстро и умирают молодыми. Ученые также установили, что тропические птицы более устойчивы к окислительному стрессу, который может негативно сказаться на клеточных тканях и общем состоянии здоровья.

Тропический образ жизни является одной из причин, по которой попугаи живут так долго. Кроме того, их высокие когнитивные способности и социальное поведение способствуют безопасности в группе. Также на продолжительность жизни влияет вегетарианская диета.

Исследования показывают, что теломеры — защитные структуры на концах хромосом — могут предсказывать здоровье и продолжительность жизни животных. Более короткие теломеры указывают на меньшую продолжительность жизни. Интересно, что у мигрирующих птиц теломеры значительно короче, чем у тех, кто не мигрирует, что, по мнению ученых, связано со стрессом, вызванным миграцией.

Однако, возможно, главная причина удивительного долголетия птиц заключается в том, что они умеют летать. Летающие виды живут в четыре раза дольше, чем их не летающие собратья аналогичного размера, поскольку им легче избегать хищников.

Как ученые определяют возраст птиц

Ученые могут определить возраст млекопитающих, изучая износ их зубов, рогов или челюстей. Возраст китов можно определить даже по образованию ушной серы. Однако с птицами ситуация более сложная. Лишь немногие из них доживают до своей потенциальной старости в дикой природе из-за несчастных случаев или хищников.

Один из наиболее известных методов — кольцевание, которое заключается в надевании металлической или цветной ленты на лодыжку птицы. Этот метод полезен для оценки потенциальной продолжительности жизни, но чаще используется для отслеживания миграции и перемещения птиц.

Физические характеристики, такие как состояние перьев, могут помочь определить ранние стадии жизни птиц. Перья легче поддаются анализу у крупных птиц, таких как грифы, у которых с возрастом на крыльях появляется больше разрывов. Молодые птицы имеют характерный первый набор перьев, который часто выглядит пушистым и мешковатым. Взрослые особи, напротив, могут иметь более неопрятное оперение.

Возраст молодых сов можно определить по цвету их перьев в ультрафиолетовом свете. Перья многих видов сов содержат порфирины — пигмент, который со временем разрушается и в ультрафиолетовом свете выглядит флуоресцентно-розовым.

Тем не менее, надежный метод определения возраста птиц пока не найден, но исследования в этой области продолжаются!