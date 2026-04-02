Общество в какой-то момент сделало выбор в пользу мышей как более привлекательных грызунов. Их изображают в мультфильмах, содержат в качестве домашних питомцев и даже назвали в их честь популярный интерфейс — компьютерную мышь! Но почему мыши вызывают симпатию, а крысы — раздражение? В чем же заключается отличие?

Крысы и мыши: внешние характеристики

Обе группы принадлежат к отряду грызунов, в который также входят бобры и белки. Главным отличием между крысами и мышами являются их размеры. Мыши обычно имеют длину от 6,5 до 12 см и отличаются миниатюрностью, иногда вес их составляет менее 28,3 г!

Крысы, напротив, являются более крупными существами, их длина достигает 8-30 см, а вес может достигать 700 г. Хвосты крыс значительно длиннее, чем у мышей, добавляя к их длине еще 25 см. Эти параметры, вероятно, объясняют, почему крысы чаще вызывают страх и тревогу у людей, обнаруживающих их в помещениях. Интересно, что крысы, как правило, оставляют меньше помета, чем мыши.

Физические особенности также различаются. У мышей, как правило, треугольные мордочки и волосатые хвосты, в то время как у крыс более квадратные морды и, в основном, гладкие хвосты. Хотя обе группы могут варьироваться по цвету от серого до коричневого и белого, у крыс также встречается черная шерсть.

Иногда бывает сложно отличить взрослую мышь от молодой крысы, так как они могут быть схожи по размеру. Обычно у мышей нижняя часть брюшка имеет серый или белый цвет.

Крысы и мыши: поведение как вредителей

Крысы и мыши обладают различными поведенческими чертами, которые могут влиять на их перемещение в домах. Мыши отличаются любопытством, что делает их более склонными к исследованию ловушек. Крысы же более осторожны и подозрительны, что затрудняет их ловлю. Мыши лучше лазают по вертикальным поверхностям, пробираясь по стенам и чердакам, в то время как более тяжелые крысы предпочитают обитать в подвалах.

Тем не менее, ни те, ни другие не являются «желанными соседями». Они оставляют масляные следы на поверхностях и наносят разрушения! Кроме того, оба вида способны к быстрому размножению: у мышей в среднем около 300 потомков в год, тогда как у крыс — до 1000.

Оба вида также могут распространять болезни через свой помет, мочу или слюну, что, к сожалению, может угрожать человеку.

У грызунов есть одна общая черта — они способны проникать в помещения через крошечные отверстия диаметром всего в один сантиметр. Поэтому, если вы заметили помет или другие признаки их присутствия, лучше не пытаться справиться с проблемой самостоятельно, а обратиться в соответствующие службы.



Крысы и мыши: в научных исследованиях

В многочисленных научных исследованиях на мышах и крысах изучались различные медицинские вмешательства, лекарства и модели поведения. По некоторым данным, более 90% всех животных, используемых в таких исследованиях, составляют грызуны.

Эксперименты, связанные с физически инвазивными процедурами, такими как хирургические вмешательства, часто лучше переносятся крупными крысами. Они более общительны и, как правило, меньше подвержены стрессу при взаимодействии с человеком.

Крысы и мыши: в роли домашних животных

Несмотря на свою репутацию, и крысы, и мыши являются популярными домашними питомцами. Благодаря своей общительности крысы хорошо переносят общение с людьми и редко кусаются. Мыши, в свою очередь, не любят, когда их берут на руки, а два самца в одном пространстве могут драться.

Наиболее распространенным домашним грызуном является морская свинка, которая обычно более дружелюбна, чем крысы или мыши, и живет от 5 до 7 лет — дольше, чем мыши (1-3 года) и крысы (2-4 года). В отличие от крыс, морские свинки ведут дневной образ жизни, что означает, что они, скорее всего, будут бодрствовать вместе с вами в течение дня.