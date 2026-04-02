Собаки, подобно людям, испытывают стресс при разлуке с теми, к кому они привязаны. Это состояние называется сепарационной тревогой и является довольно распространённым среди собак. Игнорировать его нельзя, так как это может привести к деструктивному поведению у вашего питомца.

Современные ветеринары, используя термин «сепарационная тревога» в контексте собак, опираются на классификацию заболеваний человека, поскольку в официальных документах нет упоминаний о подобном расстройстве у животных. Тем не менее, собаки также испытывают стресс от разлуки с близкими, будь то мама, братья, сестры или хозяин. При этом грусть может проявляться не только в одиночестве: питомец может испытывать тревогу и ждать возвращения хозяина, находясь в окружении других членов семьи.

Когда речь идет о стрессе, вызванном одиночеством (когда рядом нет ни человека, ни другого животного), чаще всего с этим сталкиваются щенки, несоциализированные собаки и те питомцы, которые сменили владельца. У таких животных одиночество вызывает сильную тревогу и стресс.

Признаки сепарационной тревоги

Сепарационная тревога чаще всего проявляется в деструктивном поведении: собака может грызть мебель и обувь, царапать двери, выть или непрерывно лаять. Также возможно, что питомец будет справлять нужду в неподобающих местах. При возвращении хозяина собака может проявлять чрезмерную радость, мочиться от счастья и долго не успокаиваться.

Как помочь питомцу

Ключевую роль в решении этой проблемы играет правильное обучение. С первых дней пребывания в доме собаку следует приучать к спокойному нахождению в одиночестве.

Оптимальным решением будет создание для собаки уютного «гнезда» — корзины, бокса или клетки, где она сможет спокойно спать или грызть косточки. Сначала дверь такого убежища лучше оставить открытой, а владельцу находиться поблизости. Затем можно прикрыть дверь и на некоторое время оставить собаку одну. Постепенно питомец привыкнет спокойно оставаться на своём месте и даже сможет там отдыхать. Обычно собака может безмятежно спать несколько часов, особенно после долгой прогулки.