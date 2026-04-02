Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае представили первую корги-полицейскую собаку 0 82

В мире животных
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Китае представили первую корги-полицейскую собаку

Шестимесячный корги по имени Фу Цзай впервые был продемонстрирован на открытии полицейского лагеря в Вэйфане, Шаньдун. Вскоре этот пес станет первой полицейской собакой-корги в Китае.

 

Фу Цзай начал тренировки в возрасте двух месяцев и в настоящее время находится в резерве. Щенка обучают обнаруживать различные предметы, включая взрывчатые вещества, а также развивают его навыки поиска по запаху, сообщает China Daily.

По словам Ван Янаня, начальника базы полицейских собак бюро общественной безопасности Вэйфана, их подопечный отлично адаптируется к окружающей среде и обладает хорошим аппетитом.

После четырех месяцев обучения Фу Цзай будет заниматься поиском взрывчатых и других запрещенных веществ. Учитывая его короткие лапы, он способен забираться под автомобили и в узкие пространства.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео