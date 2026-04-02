Шестимесячный корги по имени Фу Цзай впервые был продемонстрирован на открытии полицейского лагеря в Вэйфане, Шаньдун. Вскоре этот пес станет первой полицейской собакой-корги в Китае.

Фу Цзай начал тренировки в возрасте двух месяцев и в настоящее время находится в резерве. Щенка обучают обнаруживать различные предметы, включая взрывчатые вещества, а также развивают его навыки поиска по запаху, сообщает China Daily.

По словам Ван Янаня, начальника базы полицейских собак бюро общественной безопасности Вэйфана, их подопечный отлично адаптируется к окружающей среде и обладает хорошим аппетитом.

После четырех месяцев обучения Фу Цзай будет заниматься поиском взрывчатых и других запрещенных веществ. Учитывая его короткие лапы, он способен забираться под автомобили и в узкие пространства.