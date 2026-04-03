Выяснилось, что большинство владельцев способны корректно определить, когда их питомец не испытывает боли или страдает от острого болевого синдрома, однако они часто ошибаются в интерпретации промежуточных состояний. Ученые подчеркивают необходимость повышения информированности владельцев с помощью ветеринарных специалистов.

По мнению экспертов, основная трудность в распознавании боли у кроликов заключается в том, что в дикой природе эти животные являются жертвами хищников, значительно превосходящих их по размеру, и поэтому научились скрывать признаки недомогания и боли. Ранее были разработаны системы для оценки болевых ощущений у кроликов, предназначенные для ветеринарной практики. Однако оставалось неясным, насколько владельцы кроликов осведомлены в этой области и способны ли они применять свои знания для адекватной оценки состояния своих питомцев.

В исследовании приняли участие более 500 владельцев кроликов, которые прошли онлайн-опрос, состоящий из двух частей. На первом этапе ученые собрали общую информацию о владельцах и оценили их знания о специфике болевых ощущений у кроликов и их внешних проявлениях. На втором этапе респондентам были показаны 8 видеороликов, снятых во время ветеринарного осмотра, на которых кролики демонстрировали различные уровни боли. Участников просили оценить степень болевых ощущений животных по шкале от 0 до 3, а полученные ответы сравнивались с оценками трех экспертов.

Согласно полученным данным, большинство владельцев осведомлены о пяти основных признаках боли у кроликов, таких как отказ от корма и изменения в поведении и характере движений. Однако многие не знали, что изменения в привычках ухода за собой, а также смена направления взгляда или положения ушей также могут указывать на наличие боли у животного. Кроме того, было замечено, что женщины и владельцы кроликов, которые когда-либо перенесли хирургические операции, более точно распознавали боль.

В целом 98,6% респондентов считали, что кролики испытывают не менее, а иногда даже более сильные болевые ощущения, чем собаки и кошки. При этом 88,8% владельцев правильно определяли животных, не испытывающих боль, 65,2% — с острой болью, 43,2% — с умеренной и 28,4% — со слабой. Также было установлено, что владельцы чаще недооценивают уровень страдания своих питомцев: средняя оценка хозяев составила 11,9 балла, тогда как экспертов — 18 баллов.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Veterinary Research.