В одном из торговых центров провинции Гуандун, Китай, около ста собак породы хаски сбежали из зоокафе.

Необычный инцидент произошел, когда владелица кафе пришла в заведение, и хаски «очень разволновались». Вскоре кто-то из посетителей оставил дверь открытой, и собаки решили попытаться сбежать на свободу.

В социальных сетях появилось видео, на котором радостные хаски бегают по торговому комплексу, игнорируя попытки сотрудников кафе вернуть их обратно.

Когда животных все же удалось собрать, их не стали наказывать, а, наоборот, щедро накормили, как сообщается.

Побег собак вызвал восторг у множества пользователей соцсетей в странах Азии. Один из них сравнил радость собак с эмоциями учеников, выбегающих из школы, а другой назвал произошедшее великим карнавальным событием для хаски.