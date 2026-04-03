Президент Ботсваны выразил готовность отправить в Германию 20 тысяч африканских слонов в ответ на отказ ФРГ приобретать охотничьи трофеи. В интервью немецкому изданию Bild Мокгвитси Масиси объяснил, почему он хочет подарить такое количество животных и чем его не устраивает отказ.

Охота на слонов в Ботсване ранее способствовала контролю численности их популяции, отметил Масиси. Кроме того, трофеи охотников приносили стране дополнительный доход: изделия из слоновой кости пользовались высоким спросом на международном рынке, и платежеспособные европейские страны, особенно Германия, были для Ботсваны выгодными партнерами. В 2021 году Германия стала крупнейшим импортером охотничьих трофеев в рамках Евросоюза.

Однако взгляды правительств на экологические вопросы меняются. Бельгия, Франция и Австралия уже запретили торговлю частями животных на своей территории. Подобный закон обсуждается и в парламенте Великобритании. В начале 2024 года министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более строгие ограничения на ввоз трофеев. В Ботсване на это отреагировали резко. Президент заявил, что готов подарить Германии 20 тысяч из 130 тысяч диких слонов, обитающих в стране, что делает Ботсвану лидером по численности этих животных в мире. Масиси добавил, что немцы должны испытать жизнь рядом с этими животными так, как они советуют жителям Ботсваны.

«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии», — подчеркнул г-н Масиси, добавив, что не примет отказа.

Это не первая попытка Ботсваны избавиться от слонов: ранее страна передала 8 тысяч особей соседней Анголе и предложила сотни животных Мозамбику. В 2019 году правительство Ботсваны отменило пятилетний запрет на охоту на слонов, объяснив это разрушительными действиями этих животных. Слоны в Ботсване часто вторгаются на земли мелких фермеров, уничтожают урожай, истребляют домашний скот и могут представлять угрозу для людей.

В африканской стране считают, что единственный способ контролировать численность слонов — это охота. В отличие от браконьерства, такая охота строго лицензируется: разрешение стоит около 40 тысяч долларов и может быть приобретено на специальном интернет-аукционе.