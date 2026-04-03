Снижение численности свиней в Германии

Дата публикации: 03.04.2026
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) представило обзор основных фондов сельского хозяйства за 2023 год, согласно которому среднее количество свиней на ферму в стране уменьшилось с 826 до 810 за последние три года. Данная информация опубликована на сайте Ассоциации свиноводов Германии (ISN).

 

Как сообщает организация, исследование состояния животноводческой отрасли в Германии проводится каждые 3–4 года. В отличие от регулярных полугодовых отчетов, в рамках такого обзора учитываются данные и по небольшим фермерским хозяйствам, где содержится менее 50 свиней или менее 10 племенных свиноматок.

По данным Destatis, на 1 марта 2023 года в Германии функционировало 27,6 тыс. свиноводческих предприятий, на которых содержалось в общей сложности 22,4 млн свиней. Три года назад эти показатели составляли 31,9 тыс. и 26,3 млн соответственно.

Таким образом, с 2020 по 2023 год количество свиноферм в стране сократилось на 4,3 тыс. (13%), а поголовье свиней уменьшилось на 15%. При этом число ферм, занимающихся разведением свиноматок, снизилось на 21% — до 7,07 тыс., а поголовье свиноматок уменьшилось на 19% — до 1,4 млн животных.

«С 2020 года в условиях многостороннего кризиса наблюдается явный структурный сдвиг в свиноводстве, особенно в производстве поросят. Несмотря на значительные улучшения в экономической ситуации, многие свиноводы продолжают испытывать пессимизм относительно будущего», — заявили представители ассоциации. Причинами недовольства фермеров являются отсутствие стабильности, необходимой для планирования, и растущая бюрократия, которые, по мнению организации, должны быть незамедлительно устранены федеральным правительством.

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

