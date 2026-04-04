Одним из самых неприятных последствий купания в водоемах может стать встреча с пиявками. Но что, если вам встретится полуметровая пиявка с 15-сантиметровым хоботом? Такие можно обнаружить на берегах Амазонки, в Венесуэле и во Французской Гвиане. И да, она может атаковать человека.

Несколько таких пиявок способны убить корову.

Это происходит благодаря хоботу, длина которого составляет 15 см. С его помощью пиявка проникает глубоко в тело и повреждает крупные кровеносные сосуды. Для сравнения: обычная пиявка прокалывает кожу на глубину всего 1,5 – 2 миллиметра и извлекает около 5-10 миллилитров крови. Амазонская же может выпить целый литр.

Длина самой крупной пиявки в мире достигает 46 см, а ширина — 10 см. За такие размеры амазонская пиявка, или, как ее называют научно, Haementeria ghilianii, была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Считалось, что эти пиявки вымерли, так как их не встречали с 1893 года. Однако в 1970-х годах удалось поймать несколько особей. Несмотря на устрашающий внешний вид, пиявка приносит и пользу. Во-первых, ученые активно используют ее для исследований, так как ее нейроны крупнее, а из слюны удалось выделить полезные белки, которые помогают в борьбе с раком, замедляя образование метастаз.

Больно ли кусает пиявка

Что касается обычных пиявок, встречающихся в пресных водоемах, их укус во время плавания практически не ощущается. Это несмотря на то, что у них есть три челюсти для прокусывания кожи. Укус можно сравнить с комариным или с легким ожогом от крапивы.

Вместе со слюной пиявки в организм попадают ферменты, которые нарушают свертываемость крови и обладают обезболивающим эффектом. Благодаря этому пиявка может пить кровь столько, сколько ей нужно, не причиняя боли своей жертве. Однако после ее «обеда» место укуса может долго кровоточить.

Тем не менее многие прибегают к гирудотерапии, которая помогает лечить ряд заболеваний нервной системы и сердечно-сосудистые болезни. Пиявки способствуют улучшению микроциркуляции крови и предотвращают образование тромбов.

Перед началом гирудотерапии обязательно проконсультируйтесь со специалистом.