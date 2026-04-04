Первое, что делает тля после своего появления, — это прокалывает острым хоботком стебель или лист растения, высасывая из него сок, а избыток выделяет через две трубочки, расположенные внизу на брюшке, в виде капелек, обогащенных сахаром.

Этот сладкий сироп, известный как «муравьиное молочко», играет важную роль в питании муравьев. Некоторые виды тлей способны выделять по капле сиропа каждую минуту. Например, среднесуточный «удой» липовой тли может достигать 25 мг молочка. За сбором этого ценного продукта трудятся от 15 до 20% рабочих муравьев в колонии.

Тли, которые живут в симбиозе с муравьями, научились выбрасывать сладкую жидкость прямо в рот муравья после того, как тот помассирует их брюшко своими усиками. За летний период только черные муравьи одной колонии, насчитывающей около 20 тысяч особей, собирают до 5 литров сладкого молочка. Если расплодившимся тлям становится тесно на старом месте, муравьи бережно переносят их в новые места. Некоторые виды муравьев строят для своих «подшефных» укрытия, обмазывая места скопления тлей землей и древесной трухой.

Внутри таких домиков, входы и выходы из которых находятся под контролем муравьев-охранников, тли защищены от непогоды и нападений других насекомых. Однако если враг все же разрушает стены, муравьи-пастухи в первую очередь подхватывают неповоротливых тлей и прячут их в безопасное место. Тли, обитающие на корнях деревьев, находятся в еще большей зависимости от муравьев, чем их наземные сородичи. Муравьи выполняют за них всю тяжелую работу, прокладывают тоннели к корням, ухаживают за их яйцами, а вылупившуюся молодь «расквартировывают» на корнях незанятых деревьев.