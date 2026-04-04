Орнитологи обновили генеалогическое древо птиц и выявили закономерности в их эволюционной истории после массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад.

Задача, которую поставили перед собой орнитологи, впечатляет. Они стремятся «воссоздать полную эволюционную историю всех птиц» и составить черновые последовательности геномов примерно 10 500 ныне существующих видов пернатых. Как сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, в этом им поможет набор алгоритмов, специально разработанный для определения эволюционных взаимосвязей и названный ASTRAL.

Такой тщательный подход позволил ученым создать новое и усовершенствованное генеалогическое древо птиц, которое с удивительной точностью и детализацией описывает сложное ветвление. В частности, орнитологи смогли детально рассмотреть эволюционные отношения между различными видами птиц и заметили, что после мел-палеогенового вымирания у ранних птиц значительно увеличились размеры популяций и относительный объем мозга.

Тем не менее, ученые отметили, что даже такое обширное количество данных о геномах не позволило раскрыть все тайны птичьего мира. Новый анализ не смог уверенно установить родственные связи гоацина — уникальной птицы и единственного выжившего представителя своего рода, который считается одним из самых удивительных обитателей Южной Америки.