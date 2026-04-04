Ученые долго дискутировали о том, стоит ли пускать домашних животных на кровать ночью. Новое исследование, похоже, дало окончательный ответ: с кошками спать можно, а присутствие собаки в комнате может негативно сказаться на качестве сна.

Многие владельцы домашних животных засыпают, обняв своих кошек или собак — возможно, из-за желания ощутить тепло и любовь или просто потому, что им удобно спать, обнимая кого-то. Иногда выбор, спать ли на кровати с хозяевами, делает сам питомец. Но стоит ли предоставлять братьям нашим меньшим такой выбор? Как влияет совместный сон с животными на его качество? Влияет, и довольно существенно! Причем разные кошки и собаки оказывают различное влияние.

С кем из питомцев можно спать, не опасаясь за качество сна?

Исследователи из Тринити-колледж в Кембридже (Великобритания) провели опрос среди более чем 1500 взрослых американцев, которые заполнили анкеты о своих привычках сна. Около половины респондентов признались, что спят со своими домашними животными — либо в одной комнате, либо на одной кровати.

Затем команда ученых сравнила привычки людей, которые спали вместе с питомцами, и тех, кто не разрешал им заходить в спальню ночью. Результаты показали, что у первой группы качество сна было ниже, а симптомы бессонницы проявлялись чаще. Эти выводы оставались верными даже с учетом демографических различий между группами.

После этого авторы исследования решили выяснить, существует ли разница в том, как совместный сон с разными животными — кошками и собаками — влияет на качество сна. Оказалось, что такая разница действительно есть: владельцы собак спали хуже, чем владельцы кошек.

Интересно, что 93% участников исследования, спящих вместе с питомцами, уверены, что животные оказывают либо положительное, либо нейтральное влияние на их сон. Ученые предполагают, что они просто не осознают потенциального негативного воздействия, которое могут оказывать собаки и кошки на качество сна человека.

Качество сна с домашними животными действительно может ухудшаться: они могут издавать различные звуки, ворочаться, ложиться на хозяев и ограничивать их движения. Кроме того, даже во сне мы можем бессознательно переживать о том, что случайно заденем питомца и причиняем ему боль. Однако ученые пока не могут однозначно ответить, почему существуют различия в совместном сне с собаками и с кошками. Для этого нужны дополнительные исследования.