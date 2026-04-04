Исследователи из Кентуккийского и Калифорнийского университетов в течение трех лет изучали изменения в мозге 43 биглей и пришли к выводу, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций и предотвращают развитие слабоумия у этих животных.

Ученые применяли МРТ-сканирование для анализа изменений в структуре головного мозга собак. Выяснилось, что активные занятия с питомцами способствуют увеличению их когнитивных способностей в среднем на 1,74% в год.

В исследовании участвовали 43 бигля среднего возраста. В течение трех лет с ними регулярно проводились занятия: дрессировка, игры, а также общение с другими собаками в течение получаса ежедневно.

«Анализ показал, что объем гиппокампа — области мозга, отвечающей за когнитивные процессы, — увеличивался у всех собак в среднем на 1,74% в год», — отмечается в исследовании, на которое ссылается Daily Mail.

Ученые подчеркивают, что в предыдущих работах наблюдалось уменьшение объема этой области мозга у биглей с возрастом. Однако в текущем исследовании было установлено, что регулярные занятия способствуют увеличению гиппокампа. Эта тенденция была замечена у всех собак.

Исследователи пришли к выводу, что занятия с собакой полезны даже в зрелом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neuroscience.