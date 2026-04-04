Несмотря на распространенное заблуждение, термины «кастрация» и «стерилизация» не зависят от пола животного. Это разные виды хирургического вмешательства, направленные на предотвращение нежелательного размножения, пояснила ветеринар Нина Семусева.

«Кастрация и стерилизация могут быть проведены как кошкам, так и котам. В обоих случаях они теряют способность к размножению», – уточнила ветеринар.

Нина Семусева отметила, что стерилизация представляет собой хирургическую процедуру, цель которой – создать преграду для перемещения клеток, участвующих в зачатии.

«У кошек перевязываются маточные трубы, а у котов – семенные канатики, что препятствует выходу сперматозоидов. Половые органы при этом не затрагиваются и продолжают функционировать нормально. Поскольку гормональный фон остается неизменным, у стерилизованных кошек сохраняются все инстинкты и возможность к спариванию, но беременность, разумеется, не наступает», – пояснила специалист.

Кастрация, в свою очередь, заключается в удалении органов репродуктивной системы: матки и яичников у кошек, а также яичек у котов.

Нина Семусева добавила, что стерилизацию или кастрацию можно проводить уже с шестимесячного возраста. «В этом возрасте животное достигает физиологической зрелости, но привычка метить свою территорию у него еще не сформирована», – пояснила она. Операцию котам и кошкам старше 10 лет проводить не рекомендуется. «Это связано с повышенным риском при введении анестезии», – отметила ветеринар.

Перед операцией животным, предрасположенным к сердечным заболеваниям, таким как «шотландцы» или «британцы», рекомендуется пройти дополнительную диагностику (рентген и ультразвук, ЭКГ) и проконсультироваться с кардиологом.

В качестве альтернативы хирургическому вмешательству можно использовать гормональные ветеринарные препараты. Однако в этом случае владельцу необходимо строго следовать инструкциям по применению и курсу лечения. «В противном случае могут возникнуть серьезные последствия: поликистоз яичников, гнойное воспаление матки, онкологические заболевания», – добавила Нина Семусева. Она посоветовала владельцам котов и кошек перед началом приема таких препаратов обратиться к ветеринару.