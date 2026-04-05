Жители сейсмоактивных районов давно заметили, что поведение домашних животных, особенно кошек, меняется перед сильными землетрясениями. Исследования показывают, что около 70 видов животных могут служить своеобразными сейсмографами, и кошки занимают в этом списке одно из ведущих мест. Это особенно важно, поскольку они часто находятся рядом с людьми.

Существует множество историй о том, как кошки покидали своих владельцев перед землетрясениями или извержениями вулканов, возвращаясь только после катастрофы. По наблюдениям, перед стихийным бедствием кошки становятся беспокойными: их шерсть взъерошена, уши прижаты, они громко мяукают без видимой причины, дрожат, прячутся или просятся на улицу, а иногда впадают в оцепенение. Возможно, эти животные ощущают колебания почвы, которые не могут зарегистрировать даже специализированные приборы.

Согласно другой теории, такое поведение связано с реакцией кошек на увеличение статического электричества, предшествующего землетрясениям. Человеческий организм также фиксирует эти изменения: у нас учащается пульс, нервная система становится более возбудимой, однако мы не всегда можем связать эти сигналы с надвигающейся угрозой. Кроме того, кошки более чувствительны к изменениям магнитного поля Земли и инфразвуку, которые часто предшествуют землетрясениям.

Научное сообщество пока не пришло к единому мнению о том, какой именно фактор позволяет животным «предсказывать» бедствия. Возможно, все четыре — обнаружение мелких колебаний почвы, электростатическое воздействие, инфразвуковые и магнитные изменения — играют роль в способности кошек к «прогнозированию».

Тем не менее, ученые из разных стран, подверженных сейсмической активности, серьезно занимаются изучением этой проблемы, и важную роль в этих исследованиях играют детальные опросы местных жителей о поведении их домашних питомцев.