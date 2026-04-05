Как кошки предсказывают землетрясения? 0 85

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как кошки предсказывают землетрясения?

Существует несколько теорий.

 

Жители сейсмоактивных районов давно заметили, что поведение домашних животных, особенно кошек, меняется перед сильными землетрясениями. Исследования показывают, что около 70 видов животных могут служить своеобразными сейсмографами, и кошки занимают в этом списке одно из ведущих мест. Это особенно важно, поскольку они часто находятся рядом с людьми.

Существует множество историй о том, как кошки покидали своих владельцев перед землетрясениями или извержениями вулканов, возвращаясь только после катастрофы. По наблюдениям, перед стихийным бедствием кошки становятся беспокойными: их шерсть взъерошена, уши прижаты, они громко мяукают без видимой причины, дрожат, прячутся или просятся на улицу, а иногда впадают в оцепенение. Возможно, эти животные ощущают колебания почвы, которые не могут зарегистрировать даже специализированные приборы.

Согласно другой теории, такое поведение связано с реакцией кошек на увеличение статического электричества, предшествующего землетрясениям. Человеческий организм также фиксирует эти изменения: у нас учащается пульс, нервная система становится более возбудимой, однако мы не всегда можем связать эти сигналы с надвигающейся угрозой. Кроме того, кошки более чувствительны к изменениям магнитного поля Земли и инфразвуку, которые часто предшествуют землетрясениям.

Научное сообщество пока не пришло к единому мнению о том, какой именно фактор позволяет животным «предсказывать» бедствия. Возможно, все четыре — обнаружение мелких колебаний почвы, электростатическое воздействие, инфразвуковые и магнитные изменения — играют роль в способности кошек к «прогнозированию».

Тем не менее, ученые из разных стран, подверженных сейсмической активности, серьезно занимаются изучением этой проблемы, и важную роль в этих исследованиях играют детальные опросы местных жителей о поведении их домашних питомцев.

