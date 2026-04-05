Как завоевать доверие кота: новое исследование раскрывает секреты

В мире животных
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как завоевать доверие кота: новое исследование раскрывает секреты

Кошки известны своим независимым и порой отстранённым поведением, но недавние исследования показали, как стать для них настоящим другом!

 

Исследователи из Парижского университета Нантер посетили «котокафе», чтобы протестировать различные методы привлечения внимания кошек. Выяснилось, что питомцы быстрее реагируют на незнакомцев, когда те одновременно используют голосовые и визуальные сигналы, например, зовут их по имени и протягивают руку.

Однако, если человек полностью игнорирует животных, они чаще всего начинают вилять хвостом — это признак разочарования или возбуждения.

Способы общения кошек с людьми

Кошки, как известно, развили способность интерпретировать человеческие сигналы и реагировать на них в процессе одомашнивания.

Недавние исследования показали, что они способны распознавать голос своего хозяина, когда тот обращается к ним напрямую, а также воспринимать медленное моргание как знак дружелюбия. Тем не менее, авторы нового исследования отмечают, что изучение взаимодействия человека и кошки в настоящее время остаётся ограниченным.

В своей работе команда стремилась выяснить, насколько кошки чувствительны к человеческим сигналам, какие из них наиболее эффективны и как именно они реагируют.

Для эксперимента были выбраны 12 кошек, проживавших в одном из двух котокафе в Бордо и Тулузе во Франции не менее трёх лет. Каждую кошку по очереди приводили в тихую комнату с хозяином, где их ожидал исследователь, с которым они ранее не встречались.

Через 10 секунд учёный выполнял одно из четырёх действий: подавал визуальный сигнал, голосовой сигнал, одновременно визуальный и голосовой (бимодальный) или не делал ничего.

После анализа данных было установлено, что кошки быстрее подходили к исследователю, когда тот подавал визуальный или бимодальный сигнал. Авторы исследования отмечают, что голосовое обращение само по себе не привлекало их внимания, так как кошки не привыкли, чтобы их звали без зрительного контакта.

Кроме того, было замечено, что из всех реакций, проявляемых кошками, они виляли хвостом только в случае отсутствия сигнала от человека. Ученые подчеркивают, что такие движения хвостом обычно происходят, когда кошки сталкиваются с неприятной ситуацией.

