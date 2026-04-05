Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему коты так обожают коробки? 0 191

В мире животных
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему коты так обожают коробки?

Кошки с удовольствием забираются в коробки или любые другие ограниченные пространства, которые им попадаются. Но что стоит за этим поведением? Почему они так ценят тесноту?

 

На самом деле, такое поведение обусловлено естественным стремлением к комфорту. Это ощущение особенно важно в стрессовых ситуациях, например, когда уличная кошка впервые попадает в дом. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One в 2019 году, голландские ученые установили, что возможность прятаться играет ключевую роль в снижении уровня стресса у кошек, которые только что прибыли в приют для животных.

Исследователи оценивали уровень стресса у кошек с помощью неинвазивного показателя Cat-Stress-Score, который основывается на позах, вокальном поведении и уровне активности животных. Ученые также заметили, что когда кошки оставались без укрытия, они переворачивали свои лотки, чтобы скрыться под ними.

Кошки ценят не только трехмерные коробки

Страсть кошек к коробкам не ограничивается лишь трехмерными формами. В 2021 году в исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, рассматривался вопрос, будут ли кошки сидеть внутри контура Каницца — прямоугольника, нарисованного на полу.

В отличие от коробки, контур Каницца не имеет стенок, что делает его двумерным. Исследование показало, что кошкам действительно комфортнее находиться внутри такого контура, чем снаружи. Но какую пользу приносит такое поведение кошкам?

Одна из теорий заключается в том, что это помогает им избегать опасных ситуаций. Другое возможное объяснение, не подтвержденное научно, состоит в том, что кошки предпочитают коробки, так как это удобное место для охоты. В конце концов, как может подтвердить любой владелец кошки, эти питомцы обожают прятаться в коробках, углах и практически любом элементе домашнего окружения, включая тапки, чтобы затем внезапно напасть на ничего не подозревающего хозяина.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео