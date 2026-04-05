Кошки с удовольствием забираются в коробки или любые другие ограниченные пространства, которые им попадаются. Но что стоит за этим поведением? Почему они так ценят тесноту?

На самом деле, такое поведение обусловлено естественным стремлением к комфорту. Это ощущение особенно важно в стрессовых ситуациях, например, когда уличная кошка впервые попадает в дом. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One в 2019 году, голландские ученые установили, что возможность прятаться играет ключевую роль в снижении уровня стресса у кошек, которые только что прибыли в приют для животных.

Исследователи оценивали уровень стресса у кошек с помощью неинвазивного показателя Cat-Stress-Score, который основывается на позах, вокальном поведении и уровне активности животных. Ученые также заметили, что когда кошки оставались без укрытия, они переворачивали свои лотки, чтобы скрыться под ними.

Кошки ценят не только трехмерные коробки

Страсть кошек к коробкам не ограничивается лишь трехмерными формами. В 2021 году в исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, рассматривался вопрос, будут ли кошки сидеть внутри контура Каницца — прямоугольника, нарисованного на полу.

В отличие от коробки, контур Каницца не имеет стенок, что делает его двумерным. Исследование показало, что кошкам действительно комфортнее находиться внутри такого контура, чем снаружи. Но какую пользу приносит такое поведение кошкам?

Одна из теорий заключается в том, что это помогает им избегать опасных ситуаций. Другое возможное объяснение, не подтвержденное научно, состоит в том, что кошки предпочитают коробки, так как это удобное место для охоты. В конце концов, как может подтвердить любой владелец кошки, эти питомцы обожают прятаться в коробках, углах и практически любом элементе домашнего окружения, включая тапки, чтобы затем внезапно напасть на ничего не подозревающего хозяина.