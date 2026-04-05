Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему насекомые способны выживать при падении с высоты, в отличие от людей 0 151

В мире животных
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему насекомые способны выживать при падении с высоты, в отличие от людей

Если человек совершит прыжок с крыши многоэтажного здания, он, скорее всего, получит серьезные травмы. Насекомое же останется невредимым. В чем причина такого различия?

 

Насекомые способны падать с внушительных высот и не погибать от удара. В то время как человек или даже более мелкие животные, такие как собаки и грызуны, могут получить травмы, несовместимые с жизнью. В чем же заключается секрет их выживаемости?

Секрет кроется в двух основных факторах — форме тела насекомых и сопротивлении воздуха. Под первым фактором подразумевается площадь поверхности их тела. Известно, что с увеличением этой площади возрастает и лобовое сопротивление, которое испытывает тело при падении через воздух. На падающее тело действует сила тяжести, зависящая от его массы и ускорения свободного падения. В то же время, сила лобового сопротивления, зависящая от плотности воздуха, скорости падения, площади тела и аэродинамических характеристик, противодействует ей.

Масса насекомых обычно составляет всего несколько десятков граммов, поэтому сила тяжести, действующая на них, относительно невелика. В то же время, лобовое сопротивление оказывается значительным, что приводит к тому, что результирующая сила, определяющая ускорение их падения, остается сравнительно низкой. Таким образом, насекомые приземляются на землю с меньшей скоростью, чем люди, что позволяет им выживать.

Люди же имеют слишком малую площадь поверхности тела по сравнению с их массой, поэтому сила лобового сопротивления не способна снизить скорость падения до безопасного уровня. Однако это можно исправить с помощью специальных устройств, таких как парапланы или парашюты.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео