С гиперактивными собаками, которые часто отвлекаются на других животных и людей и редко слушают команды, лучше заниматься на дрессировочной площадке индивидуально, а не в группе, так как такая собака может отвлекать остальных, а для нее занятия будут неэффективными, отметил кинолог Владимир Голубев.

Эксперт объяснил, каким питомцам не подходят групповые занятия на площадке.

Пугливые собаки

«Если у вас есть робкая и пугливая собака, сначала необходимо решить эту проблему, и только потом приводить ее на групповые занятия», – поясняет специалист.

Некоторые питомцы боятся своих сородичей из-за негативного опыта в прошлом, недостаточной социализации или проблем со здоровьем. В таких случаях, находясь на площадке среди других собак, питомец будет отвлекаться или даже проявлять агрессию на попытки других «учеников» познакомиться с ним. В таких условиях обучение новым командам становится невозможным, и собака не сможет усвоить новую информацию.

Гиперактивные собаки

Гиперактивные собаки на дрессировочной площадке могут проявлять чрезмерный интерес к другим животным. Им бывает трудно оставаться на месте из-за множества отвлекающих факторов. Таким питомцам также лучше подойдут индивидуальные занятия, чтобы постепенно привыкнуть к необходимости работать с владельцем. Это поможет собаке сосредоточиться на обучении.

Собаки, нуждающиеся в коррекции поведения

«Если, к примеру, вы хотите отучить собаку лаять на шум за дверью, важно делать это в привычной для нее обстановке. Или, если вы собираетесь обучать собаку охране вашего коттеджа, также необходимы индивидуальные занятия», – комментирует кинолог.

Он добавляет, что перед тем, как отправляться на дрессировочную площадку с питомцем, обязательно стоит проконсультироваться со специалистом о целесообразности групповых занятий.

«Прислушиваясь к мнению дрессировщика, вы быстрее достигнете своих целей. Однако стоит понимать, что групповые занятия на площадке – это самый эффективный и надежный способ социализации городской собаки. Именно на таких занятиях ваш питомец приобретает все необходимые навыки: внимательное послушание, умение находиться в шумной и изменяющейся среде, а также налаживание контакта с другими собаками и посторонними людьми», – резюмирует спикер.