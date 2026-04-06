Известно, что акулы обладают выдающимся обонянием. Эти «безжалостные хищники» не откажутся ни от рыбы, ни от человека. Бывший инженер NASA решил выяснить, какой запах привлечет акул сильнее: кровь человека или рыбы?

Марк Робер, ныне занимающийся созданием контента на YouTube, решил провести поистине жуткий эксперимент, разместив человеческую кровь и кровь рыбы на двух модифицированных серфинг-досках. Жидкость выливалась в океан в течение часа, а команда вела подсчет акул, которые подплывали к каждой из досок.

Доска с кровью

С помощью дрона Робер и его команда подсчитали, что к доске с кровью рыбы акулы подплывали 134 раза, что и позволило рыбе получить титул «более привлекательной крови для акул».

Для проведения этого эксперимента Робер отправился на Бермуды, где вместе с другом приготовил 22-литровый коктейль из 20 мертвых рыб. Что касается человеческой крови, то здесь возникли определенные трудности, так как получить такое количество жизненно важной жидкости для человека незаконно, поэтому она была частично разбавлена коровьей кровью.

Таким образом, команда поместила бочки с двумя видами крови на две серфинг-доски, а третью заполнили морской водой. Каждая доска была оснащена насосной системой, которая медленно выпускала жидкость в воду в течение часа.

После того как команда Робера отплыла на достаточное расстояние, был запущен дрон, который следил за акулами. Первые 20 минут в воде не наблюдалось никакой активности. Однако затем Робер заметил первый толчок под водой у доски с кровью млекопитающих.

В итоге к доске с человеческой и коровьей кровью акулы подплыли всего 8 раз, к доске с морской водой — ни разу. А вот к серфу с кровью рыбы акулы подплывали целых 134 раза!

Это уже вторая попытка Марка Робера выяснить, что же более привлекательно для акул. «Одно из ограничений предыдущего эксперимента заключалось в том, что доски могли находиться слишком близко к нашей лодке», — комментирует Робер. «Вполне возможно, что некоторые акулы учуяли запах крови, но не исследовали его, так как просто ждали подачки с лодки».