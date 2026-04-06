Почему хищник не ощущает зайца в норе, несмотря на выделяемое тепло? 0 149

Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Хищник улавливает не тепло, а запах.

 

Прежде всего, следует отметить, что рытье нор и жизнь в них характерны не для зайцев, а для их близких родственников — кроликов. Зайцы, за исключением беляков из тундровых популяций, не роют нор, если не считать временных укрытий для сна под снегом.

Зверек, затаившийся в норе, действительно выделяет тепло, однако оно почти полностью рассеивается в почве. Кроме того, хищные млекопитающие, являющиеся природными врагами зайцев и кроликов, не обладают органами, способными воспринимать тепловое излучение. Хищник улавливает запах, исходящий от обитаемой норы.

Обнаружив вход в нору, волки или лисы пытаются ее раскопать, но это редко приводит к успеху: норы кроликов длинные, глубокие и могут иметь несколько выходов.

