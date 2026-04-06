Самую древнюю собаку – точнее, собак – при раскопках в центральной Турции поселения охотников-собирателей: прямо над человеческими останками были погребены три щенка. Правда, кости их были настолько маленькими, что трудно было определить, собакам они принадлежат или волкам. Сложность заключалась в том, что возраст находки составлял около 15 800 лет. Существует распространённая гипотеза, что одомашнивание (превращение волка в собаку) началось примерно 15–16 тысяч лет назад. Если исходить из этой датировки, то щенята из Турции с очень большой вероятностью должны были быть волчатами.

Однако генетические исследования показали, что в Турции нашли именно собак. ДНК из тысячелетних остатков можно извлечь и прочитать, и в недавней статье в Nature описаны результаты анализа ДНК турецких собак, а также останков, найденных на юге Англии и на севере Швейцарии (возрастом около 14 300 и 14 200 лет соответственно). Это не первая проверка предполагаемых древних собак палеогенетическими методами. Часто «собаки» такой проверки не выдерживают, и долгое время самыми древними собачьими остатками оставалась находка с северо-востока России возрастом около 11 тысяч лет. Но сейчас все три находки — из Турции, Англии и Швейцарии — оказались настоящими собаками. Причём все они генетически очень близки, хотя жили с людьми разных культур. Разница в ДНК между хозяевами собак из Англии и Турции была больше, чем между самими животными.

Дополнительный ДНК-анализ показал родство английских и швейцарских находок с другими древними останками возрастом около 14 тысяч лет из Германии и Италии. Возможно, все они произошли от общего предка – некой «пра-собаки», которая уже не была волком, а была вполне домашней, но у которой ещё не начали проступать черты специализированных пород. Эти животные и их хозяева жили в те времена, когда до Европы ещё не дошли ближневосточные фермеры-переселенцы, у которых тоже были свои псы. Люди-пришельцы почти полностью вытеснили предыдущих жителей Европы – в ДНК современных людей доля ранних европейцев весьма мала. А вот собаки смешались иначе: в другой статье, тоже опубликованной в Nature, говорится, что у животных, живших здесь после прихода фермеров, только половина ДНК европейских предков была замещена генами ближневосточных собак. Можно предположить, что местные псы пришлись пришельцам по душе, и они не стали вытеснять их своими.

Говоря о собачьей генетике, можно добавить, что почти все современные собаки до сих пор хранят в себе частичку волка – мы писали об этом в конце прошлого года. Чтобы собака была собакой, волчьего в ней должно быть как можно меньше. Тем не менее, волчий след в геномах современных пород достаточно заметен, причём заметен он не только у охотничьих пород, но и у таких, как французский бульдог или чихуахуа.