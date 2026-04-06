Исследования показали, что у позвоночных с большим мозгом зевание длится дольше. Это было продемонстрировано на примере ста видов млекопитающих и птиц.

В среднем мы зеваем около 5-10 раз в день. Однако это поведение наблюдается у множества позвоночных. Учитывая его распространенность, биологи начали исследовать, как и почему зевание возникло в процессе эволюции. В ходе исследования они не только определили функции зевоты, но и выявили связь между этим поведением и размерами мозга.

Противореча распространенному мнению, зевание не увеличивает насыщение крови кислородом. Исследования показали, что во время зевоты наш мозг охлаждается более эффективно. Несколько последующих работ подтвердили данную гипотезу. Например, ученые установили, что температура мозга значительно снижается после зевка, и что частота этого поведения зависит от температуры окружающей среды. Кроме того, было замечено, что люди зевают реже, если прикладывают холодный пакет к голове или шее, или предпринимают другие меры для снижения температуры тела.

Зевание также может быть связано с активацией центральной нервной системы. При повышении температуры тела активируются рецепторы в мозге, что может вызывать сонливость и увеличивать частоту зевания.

Основываясь на этой логике, авторы исследования предположили, что зевание может коррелировать с размерами мозга, поскольку чем больше орган, тем сильнее он нагревается в процессе работы, и тем больше требуется его охлаждение. В своем исследовании биологи решили проверить универсальность этой теории и ее применимость к птицам. Для этого они проанализировали 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц.

Затем команда сопоставила продолжительность зевков с данными сканирования мозга. В результате было установлено, что независимо от размера тела продолжительность зевания у различных видов увеличивается с размером мозга и количеством нейронов. Кроме того, исследовательская группа обнаружила, что млекопитающие зевают дольше, чем птицы, что можно объяснить более высокой температурой тела этих животных.

5 интересных фактов о зевании

У некоторых водных животных, таких как рыбы, зевание может способствовать обновлению кислорода в воде, проходя через жабры.

Многие животные, например, обезьяны и слоны, могут зевать в ответ на зевание других особей своего вида. Это может быть проявлением социального поведения или сигналом о расслаблении.

У некоторых животных зевание может быть связано со стрессом или тревожностью. Например, некоторые птицы могут зевать в условиях опасности.

Зевание может быть частью дыхательного процесса, помогая контролировать дыхание или восстанавливать его ритм.

Иногда зевание может указывать на определенные медицинские состояния, такие как недостаток сна, хроническая усталость или некоторые неврологические расстройства.