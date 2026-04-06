Звери в городе

Как сообщает самоуправление города, жителям следует понимать, что, увидев дикое животное в городе, не стоит к нему приближаться и тем более кормить, а если животное находится в беспомощном состоянии, необходимо сообщить в Оперативный информационный центр Елгавской муниципалитетской службы по телефону поддержки жителей 8787.

Важно учитывать, что звери умны и, случайно забредя в город, сами находят дорогу обратно в свой дом — лес. Они также умеют сами добывать себе пищу, поэтому кормить их нельзя. Замечали ли вы лис в своем частном секторе или во дворе? Скорее всего, их привлекает свободно доступная еда, которую вы оставили на улице для своих домашних животных. Именно легкодоступная пища в городе — одна из причин, по которой животные покидают привычную среду и попадают в город. Переполненный мусорный контейнер тоже привлекателен и соблазнителен для диких животных, поэтому крайне важно не допускать разбрасывания мусора.

Чаще всего в Елгаве можно увидеть лис, и, как отмечают специалисты Службы охраны природы, лисы в городской среде — нормальное явление, ведь здесь им доступна пища, а присутствие людей им в целом не мешает. Поэтому в отдельных случаях они уже выбрали город в качестве своего места обитания. Увидев лису в городе, жителям рекомендуется не проявлять безрассудства и ни в коем случае не пытаться вступать в контакт с животным, соблюдая дистанцию. Родителям также следует обсудить это со своими детьми. Хотя лисы обычно не агрессивны по отношению к людям, важно помнить, что это дикие животные. В случаях, когда животное проявляет агрессию или оказалось в беспомощном состоянии, жителям следует сообщить об этом в Оперативный информационный центр Елгавской муниципалитетской службы, позвонив по номеру 8787.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) официально признала Латвию страной, свободной от бешенства. Последний случай бешенства у диких животных был зафиксирован в 2010 году, а у домашних (комнатных) животных — в 2012 году. Последние случаи заболевания бешенством у людей в Латвии были зарегистрированы (по одному случаю в год) в 1993, 1996 и 2003 годах.

Дикие птицы в городской среде

Время от времени жители выражают обеспокоенность или тревогу по поводу диких птиц. Кому-то они кажутся слишком шумными, иногда их поведение кажется непредсказуемым и потенциально опасным. Каждую проблемную ситуацию следует рассматривать индивидуально — какая это видовая принадлежность птицы, насколько обоснована жалоба, насколько реален риск для безопасности и здоровья людей. Учтите — запрещено умышленно убивать или отлавливать диких птиц, умышленно беспокоить птиц, ставя под угрозу их сохранение, а также держать у себя птиц видов, охота на которые запрещена.

Чаще всего поступают жалобы на серебристых чаек и ворон. Латвийское орнитологическое общество поясняет, что ворона может либо охранять территорию гнездования, либо агрессивно требовать корм — объяснений подобному поведению может быть несколько. Чтобы избежать столкновения с конкретной агрессивной вороной, рекомендуется изменить привычный маршрут прогулки.

Наблюдения показывают, что чайки обычно не нападают, если их не провоцировать. Если мешают чайки, устроившие гнездо на крыше дома, действовать нужно своевременно. Обычно по завершении периода гнездования заканчивается и большинство проблемных ситуаций с птицами. Лучшее, что можно сделать, — не допустить постройки гнезда: с самых первых попыток настойчиво и регулярно мешать и не позволять чайкам обустраивать гнездо. Как только чайки приступят к насиживанию птенцов, они начнут защищаться и могут проявлять агрессивное поведение. По окончании периода гнездования, когда молодые птицы взлетают, конфликтные ситуации возле гнезда обычно прекращаются. В ситуации, когда птенцы уже вылупились, чаек не беспокоить, не провоцировать, не приближаться — дождаться, пока птенцы подрастут и покинут гнездо, а затем предпринять меры, чтобы впредь не допускать гнездования в этом месте.