В нидерландском городе запретили подкармливать чаек, чтобы те не привыкали к подачкам и не приставали к людям, сообщает NOS.

Город Флиссинген на юге Нидерландов издал распоряжение о запрете кормить чаек, которые массово обитают там из-за расположения на побережье – чтобы птицы не привыкали кормиться в городе и не приставали к людям, а также не отравлялись вредной для них пищей, такой как картофель фри.

Как отмечают, проблема с подкармливанием чаек "зашла слишком далеко" и в мэрии не видят иного решения, кроме запрета, потому что большинство людей не понимают, почему их просят не делать этого.

Нарушителей пока не будут наказывать штрафами.

Владельцы небольших киосков, где продают мороженое и закуски, скептически относятся к тому, что "мягкий" запрет без наказаний сработает – рассказывая, как просят клиентов не бросать ничего птицам, но кто-то все равно постоянно делает это прямо возле киосков. В результате, чайки уже привыкли и буквально выхватывают еду из рук.

Флиссинген – далеко не единственный город в Нидерландах, где пытаются бороться с массовым присутствием чаек. Различные меры пробуют также в Лейдене, Гарлеме, Гааге. Так, в Гааге год назад предлагали подбрасывать чайкам таблетки контрацептивного действия, но зоозащитники выразили сомнения, поскольку ареал размножения птиц все равно находится далеко за пределами города. Тревожить птиц в месте гнездования запрещено, так как они являются охраняемым видом.