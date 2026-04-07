Вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо, интересует учёных по всему миру на протяжении многих лет. Однако это не просто логическая задача, а сложная историко-биологическая проблема. На данный момент существует больше вопросов, чем ответов. Например, когда именно были одомашнены куры и где это произошло? Предками современных домашних кур считаются дикие банкивские куры, которые до сих пор обитают в джунглях Юго-Восточной Азии. Эти птицы успешно скрещиваются со своими одомашненными сородичами.

Эволюционные генетические исследования предполагают, что куры были одомашнены около 9500 лет назад, однако с большой погрешностью — плюс-минус три тысячи лет, что в контексте человеческой истории является значительным временным диапазоном. Археология могла бы прояснить ситуацию, но и здесь всё не так просто. Фрагменты куриных костей часто плохо сохраняются, и их легко спутать с костями других птиц. Кроме того, сохранность ДНК в условиях влажного и тёплого климата Юго-Восточной Азии оставляет желать лучшего. В этом плане куриным археологам можно лишь позавидовать антропологам, которые извлекают ДНК из зубов наших предков, живших десятки и даже сотни тысяч лет назад. Однако у кур, даже диких, к сожалению, нет зубов… Зато есть яйца!

Яйца имеют скорлупу, а в скорлупе содержатся белки. Современные методы позволяют с высокой точностью определять видовую принадлежность по выделенным из биологического объекта белкам. Хотя различить домашнюю курицу и дикую может быть сложно, отличить её от фазана, гуся или других птиц, которые когда-то пересекались с людьми, вполне возможно. Как сообщают исследователи в недавней статье в журнале Nature, им удалось проанализировать образцы скорлупы, собранные в течение семи лет в ходе археологических раскопок в 12 различных местах Средней Азии, и выделить те, что принадлежали именно курам.

Почему же так важны куриные яйца, а не сами куры? Дело в том, что дикие курицы обычно откладывают не более шести яиц и делают это только один раз в год. Содержать такую прожорливую птицу ради скромного омлета раз в год, вероятно, не всем нравилось. Поэтому первое одомашнивание кур часто связывают с использованием их не как источника пищи, а в качестве бойцовых и декоративных птиц. Петухи с ярким оперением и соответствующим характером прекрасно подходили для зрелищных мероприятий в древнем мире. Если в археологических слоях, начиная с определённого времени, начинают стабильно появляться осколки куриной скорлупы, это может указывать на утрату домашними курами сезонности в откладывании яиц и на произошедшую вследствие этого «яичную революцию» в древней кулинарии.

Выяснили, что во всех 12 исследованных районах крупных древних поселений и городов куриная скорлупа отсутствует в археологических слоях до четвёртого века до нашей эры, а после стабильно присутствует вплоть до Средних веков.

Авторы исследования делают вывод, что, вероятно, именно с этого периода домашние куры начали приобретать важное экономическое значение для человека, оставаясь и в наши дни одним из основных источников белка для человечества. Поэтому, возвращаясь к первоначальному вопросу, можно с уверенностью сказать, что сначала у человека была именно курица, и только затем, относительно недавно по историческим меркам, на постоянной основе появились яйца. Или всё-таки яйца сделали курицу курицей? Возможно, нам предстоит ещё глубже исследовать этот вопрос...