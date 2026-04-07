Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США нашли пропавшую собаку на расстоянии 3,2 тыс. км от дома

В мире животных
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США нашли пропавшую собаку на расстоянии 3,2 тыс. км от дома

Собака, исчезнувшая прошлым летом в Калифорнии, была обнаружена через 9 месяцев в штате Мичиган, более чем в 3,2 тыс. километрах от своего дома. Ее история напоминает «сказку, достойную Голливуда», сообщает The Guardian со ссылкой на новостной канал Fox 2 Detroit.

 

Трехлетняя самка терьера по имени Мишка сбежала от своего хозяина в Сан-Диего в июле 2023 года. В конце марта 2024 года жительница пригорода Детройта обратилась в полицию, сообщив о бездомной собаке, появившейся в ее районе. Полицейские забрали Мишку с улицы и передали ее зоозащитникам из общества Grosse Pointe. Специалисты приюта обнаружили у собаки микрочип с данными владельцев, которые немедленно прилетели в Мичиган, чтобы забрать ее, сообщает издание.

Как маленькому терьеру удалось преодолеть такое расстояние, остается загадкой. Существует предположение, что собаку могли похитить, хотя ее хозяева не понимают, почему, ведь она не относится к редким или дорогим породам.

По словам ветеринара, осмотревшего Мишку, собака была чистой и ухоженной. Очевидно, что за ней хорошо заботились все это время. Хозяева отметили, что Мишка сразу узнала их и радостно встретила. В целом она спокойна, не утратила своих привычек и даже приобрела новые. Например, за время своего отсутствия собака научилась выполнять команду «Сидеть».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео